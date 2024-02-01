الاتحاد الأوروبي يتعهد بتدريب 20 ألف جندي أوكراني آخر بحلول الصيف

قال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء إنه سيتم تدريب 20 ألف جندي أوكراني إضافي في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الصيف المقبل.

وأضاف بوريل بعد اجتماع لوزراء دفاع التكتل في بروكسل، إنه هذا سيرفع العدد الإجمالي، بما في ذلك الجنود الذي تم تدريبهم بالفعل، إلى 60 ألفا.

وقالت وكيلة وزارة الدفاع الألمانية زمتيه مولر في بروكسل في وقت سابق من اليوم إن ألمانيا تعتزم تدريب 10آلاف جندي إضافي من أوكرانيا هذا العام ضمن إطار مهمة الاتحاد الأوروبي للدعم العسكري.

ووصل عدد الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم في إطار هذه المهمة إلى قرابة 40 ألف شخص حتى الآن. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وتم الإعلان آنذاك أن من المنتظر مبدئيا تدريب ما يصل إلى 15 ألف جندي أوكراني في ألمانيا وبولندا ودول أخرى تابعة للتكتل، وبعد ذلك تم رفع الهدف ليصل إلى 30 ألف جندي ثم إلى 40 ألفا . وتولى الجيش الألماني تدريب 10 آلاف جندي من هؤلاء.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المهمة إلى المساهمة في تمكين القوات الأوكرانية من الدفاع بفعالية أكبر مما كانت عليه حتى الآن، في التصدي للهجمات الروسية كما يهدف أيضا إلى زيادة قدرة البلاد على الصمود في هذا الصراع.

ويدرب الجيش الألماني القوات المسلحة الأوكرانية على عدة أنظمة، من بينها نظام الدفاع الجوي باتريوت ومدافع الهاوتزر 2000 ذاتية الدفع ومركبة المشاة القتالية ماردر ودبابات ليوبارد1 وليوبارد2 القتالية، كما أن هناك تدريبات في مجال القيادة العسكرية والرعاية الصحية.