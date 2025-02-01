11 قتيلا في هجوم جوي روسي على أوكرانيا استهدف البنية التحتية للغاز

قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم السبت، مما أدى لمقتل 11 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات المباني السكنية ومرافق البنية التحتية للطاقة في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن صاروخا روسيا سقط على مبنى سكني في مدينة بولتافا بوسط البلاد، مما أدى لمقتل سبعة وإصابة 14 آخرين، منهم ثلاثة أطفال، وفق وكالة رويترز.

ونشرت الوزارة صورًا عبر تيليجرام تظهر المبنى السكني وقد تعرضت عدة طوابق عليا فيه لأضرار بالغة فيما تصاعدت منه أعمدة كثيفة من الدخان. كما أظهرت الصور فرق الإطفاء وعشرات من أفراد الإنقاذ وهم يبحثون بين أنقاض.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد إن شخصا واحدا قتل فيما أصيب أربعة آخرون نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة.

وأفاد مسئولون في منطقة سومي بأن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في الهجمات خلال قيامهم بدوريات في شوارع إحدى القرى بالمنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام: "هاجمت روسيا الليلة الماضية مدننا باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة: الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية والقنابل من الجو"، مضيفا أن الأضرار وقعت في ست مناطق.

وأضاف: "كل هجوم إرهابي من هذا القبيل يثبت أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم للدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب الروسي. كل نظام دفاع جوي وكل سلاح مضاد للصواريخ ينقذ الأرواح".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن قوات روسية أطلقت 123 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا. وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 56 طائرة مسيرة وغيرت مسارات 61. ولم تقدم القوات الجوية أي أرقام عن عدد الصواريخ التي تم اعتراضها.

وأوضحت قالت سلطات بولتافا، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود الروسية، إن أضرارا لحقت بنحو 18 مبنى سكنيا وروضة أطفال ومرافق بنية تحتية للطاقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الأضرار لحقت أيضا بمبان في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا ومناطق خاركيف وسومي بشمال شرق البلاد وخميلنيتسكي في الغرب.

ونوه حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف بأن قوات روسية أطلقت ستة صواريخ و17 طائرة مسيرة من طراز شاهد لاستهداف البنية التحتية للغاز ومنشآت أخرى.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت الغاز وغيرها من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأسقطت 108 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.