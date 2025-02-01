فيفا: الأهلي يتراجع خطوة والزمالك يتقدم 47 مركزا في قائمة أكثر الأفارقة إنفاقا على الصفقات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقريره السنوي عن قائمة أكثر الأندية الأفريقية إنفاقا على صفقات اللاعبين خلال العام الماضي 2024.

وفقد الأهلي صدارة أكثر الأندية إنفاقا التي كان يحتلها في عام 2023 بينما تقدم صن داونز الجنوب للصدارة، حيث تحرك بطل جنوب أفريقيا خطوتين للأمام.

في المقابل قفز نادي الزمالك 47 مركزا، ليحتل المركز الثامن، بينما غاب بيراميدز عن قائمة العشرة الأوائل بعدما كان ثانيا في العام قبل الماضي 2023.

ووفقا لتقرير "فيفا" تقدم الترجي التونسي ثلاثة مراكز ليبقى ثالثا في قائمة أكثر الأفارقة إنفاقا على الصفقات يليه الوداد البيضاوي المغربي رابعا بعدما تقدم 10 مراكز ثم أهلي طرابلس الليبي في المركز الخامس بعدم تقدم مركزين.

كما تقدم مولودية الجزائر مركزين أيضا ليحل سادسا، بينما قفز شباب بلوزداد الجزائري 8 مراكز ليحل سابعا في قائمة العام الماضي خلفه الزمالك.

وفي المركز التاسع تواجد اتحاد الجزائر بعدما قفز 21 مركزا، بينما تراجع أهلي بنغازي الليبي 5 مراكز ليأتي عاشرا في تقرير "فيفا" السنوي لأكثر الأندية الأفريقية إنفاقا على الصفقات.