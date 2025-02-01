 النصر السعودي يضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النصر السعودي يضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا

(د ب أ)
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 12:07 ص | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 12:07 ص

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الكولومبي جون دوران قادما من أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 9 مع النصر معلقًا: "الرقم الأغلى 9 يعود لقميص النصر مجددًا.. ما فيه وقت .. الاثنين موعدنا".

ولعب دوران، الذي سبق له اللعب مع انفجادو الكولومبي وشيكاغو فاير الأمريكي، 20 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بينها أربع مباريات كأساسي، فيما سجل خلال مشاركاته سبعة أهداف، فيما لعب في سبعة مباريات بدوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.


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