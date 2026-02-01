محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان بحي العرب

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، معرض "أهلاً رمضان" بحي العرب في وسط المدينة، بحضور اللواء عمر فكري، السكرتير العام، واللواء مصطفى عبد الفتاح، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وسمر الموافقة، رئيس حي الشرق.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعروضات المختلفة، مؤكدًا صلاحية المواد الغذائية المعروضة، مشددًا على الالتزام بالتخفيضات طوال أيام المعرض على السلع الخاصة باستهلاك المواطنين خلال شهر رمضان.

وأجرى محافظ بورسعيد، خلال جولته، لقاءً مع المواطنين؛ للتأكد من تحقيق أهداف المعرض، والاطمئنان على جودة السلع والمنتجات المعروضة.