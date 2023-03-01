السعودية تقرر 11 مارس يوما سنويا للعلم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا اليوم الأربعاء، يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام، يوما خاصا بالعَلم، باسم "يوم العَلم".

وجاء في الأمر الملكي، أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، الذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".

وذكر الأمر الملكي، أنه "على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن رايةً للعز شامخة لا تُنكّس".

كما ذكر أن هذه الخطوة تأتي "إيمانا بما يشكّله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية".



وأصدر الملك سلمان، قراره بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) بتاريخ 10 / 2 / 1393هـ، بحسب الأمر الملكي المنشور اليوم الأربعاء.

وذكر أن تحديد هذا اليوم، باعتبار أن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ؛ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز، "العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء".