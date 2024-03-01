تحرص مراكز عالمية للصحة على توجيه بعض النصائح العامة والخاصة للإنسان بغرض الوقاية من الأمراض وتحسين وظائف الجسم ورفع معوقات المناعة. مايو كلينيك أحد تلك المراكز التى توجد توصيات لها أهميتها للإنسان خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة تفاصيل النمط الغذائى والاجتماعى الذى ينتمى إليه الإنسان ومحاولة تغييره أو تطويره فى الاتجاه الصحى السليم.

فى آخر تلك التقارير: ينصح أطباء مايو كلينيك بالآتى:

< لا تدخن ولا تعرض نفسك لأخطار التدخين السلبى ولا تحاول التوقف عن التدخين باستخدام طريقة مضغ النيكوتين أو أى مشتقاته.

< تفادى التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة واستخدم دائما الكريم الواقى من أشعة الشمس.

< لا تلجأ لاستخدام الأشعة فوق البنفسجية للحصول على سمرة البشرة ولا تستخدم أبدا وسيلة استنشاق الأكسجين تحت ضغط للحصول على الطاقة.

< تجنب المشروبات الكحولية أو تلك عالية نسبة الكافيين.

< احرص دائما على كسر روتين العمل بإجازات قصيرة فى أماكن مفتوحة.

< الرياضات الذهنية من أفضل الوسائل للتخلص من الضغوط النفسية، اليوجا والتأمل بعمق وسيلتان فعالتان للحصول على ذهن صاف.

< مارس ألوان الرياضة البسيطة ومنها المشى والتدريبات الهوائية لمدة ثلاثين دقيقة لخمسة أيام فى الأسبوع بانتظام. عليك أن تبدأها بالإحماء لخمس دقائق وتنهيها ببعض تمارين الشد لخمس دقائق أخيرة.

< انتبه إلى استعمالاتك للتليفون الخلوى المحمول. اجعلها دائما للهام من المكالمات ولا تستعمله أبدا فى المكالمات الطويلة.

تغييرات بسيطة فى عاداتك يمكنها أن تقيك شر أمراض كثيرة.