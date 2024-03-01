انتقد السيناريست مدحت العدل ما يطلق عليه مصطلح «السينما النظيفة»، قائلا: «نظيفة إزاي يعني! على أيامنا إحنا لما كنا بنمشي في الشارع هل كنا بنشاهد تحرش!».
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، على ضرورة التركيز على التعليم باعتباره الأساس لبناء جيل جديد واعي والحل لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي تعكسها السينما.
ورأى أن السينما لم تفتقد العمل التنويري، معتبرًا أن تقديم الأفلام الجيدة بغض النظر عن موضوعها، يعد نوعًا من التنوير، قائلا:«أنا رأيي أن النوع التنويري هو أنك تقدم فيلم كويس مش مهم بيقول إيه على سبيل المثال أنت تتفرج على فيلم يضحكك ساعتين بس لغرض الضحك».
وأشاد «العدل» بالجيل الحالي من الفنانين، واصفًا إياهم بالذكاء والثقافة، مؤكدا أنهم لا يقلون وطنية أو إبداعًا عن الأجيال السابقة.
وأوضح أن بعض الممثلين، مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأمير كرارة، لديهم الكاريزما اللازمة لتقديم أعمال تنويرية ورسائل إيجابية من الفن.