انتقد السيناريست مدحت العدل ما يطلق عليه مصطلح «السينما النظيفة»، قائلا: «نظيفة إزاي يعني! ‏على أيامنا إحنا لما كنا بنمشي في الشارع هل كنا بنشاهد تحرش!». ‏

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء الخميس، على ضرورة التركيز على التعليم باعتباره الأساس لبناء جيل جديد واعي والحل لمعالجة ‏المشكلات الاجتماعية التي تعكسها السينما. ‏

ورأى أن السينما لم تفتقد العمل التنويري، معتبرًا أن تقديم الأفلام الجيدة بغض النظر عن موضوعها، ‏يعد نوعًا من التنوير، قائلا:«أنا رأيي أن النوع التنويري هو أنك تقدم فيلم كويس مش مهم بيقول إيه ‏على سبيل المثال أنت تتفرج على فيلم يضحكك ساعتين بس لغرض الضحك».‏

وأشاد «العدل» بالجيل الحالي من الفنانين، واصفًا إياهم بالذكاء والثقافة، مؤكدا أنهم لا يقلون وطنية أو ‏إبداعًا عن الأجيال السابقة. ‏

وأوضح أن بعض الممثلين، مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأمير كرارة، لديهم الكاريزما اللازمة ‏لتقديم أعمال تنويرية ورسائل إيجابية من الفن‎.‎