رسميا –بيسيرو يعلن رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا، وذلك بعد خسارة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك بعد انتهاء عقده بالأمس ورفضه لتجديد تعاقده.

وكتب بيسيرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شكرًا لكم يا رفاق، لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءً من هذه العائلة، لكننا سنكون على تواصل دائم بغض النظر عن المكان".

وأضاف: "أعرب عن امتناني لكل العاملين في الاتحاد النيجيري، وكذلك اللاعبين، لقد كان من دواعي سروري العمل معكم، قضيت 22 شهرًا مع منتخب نيجيريا، وعملنا بتفاني وتضحية هائلة والكثير من الحماس، نشعر أننا حققنا إنجازًا".