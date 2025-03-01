إيطاليا تدعو إلى عقد قمة بلا تأخير بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما

دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مساء الجمعة، إلى عقد قمة "بلا تأخير" بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما بشأن أوكرانيا.

جاء ذلك بعيد المشادة الكلامية الحادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت ميلوني في بيان، إن عقد قمة من دون تأخير هو أمر ضروري بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما من أجل البحث بشكل صريح في الطريقة التي ننوي فيها مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة بدءا بأوكرانيا التي دافعنا عنها معا في السنوات الأخيرة.

وأضافت: «هذا هو الاقتراح الذي تعتزم إيطاليا تقديمه إلى شركائها في الساعات المقبلة».

وصرحت ميلوني، وهي واحدة من القادة الأوروبيين القلائل الذين حضروا حفل تنصيب ترامب والمؤيدة لكييف: «أي انقسام في الغرب يجعلنا جميعا أضعف ويصب في مصلحة من يرغبون في رؤية تراجع حضارتنا».

ولفتت إلى أن هذه الحضارة ليست مهددة في قوتها أو نفوذها بل في المبادئ التي قامت عليها، وعلى رأسها الحرية، مشددة على أن الانقسام لن يناسب أحدا.