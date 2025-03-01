انطلاق المواكب إيذانا ببدء الكرنفال في ريو دي جانيرو

انطلقت المواكب الشهيرة عالميا في منطقة سامبادروم بالبرازيل، إيذانا بانطلاق كرنفال ريو دي جانيرو.

وسارت العديد من مدارس السامبا التي تتنافس على الترقية إلى فئة النخبة الرائعة، تحت سماء مليئة بالنجوم مساء أمس الجمعة، فيما تحركت القوارب الملونة بطول الشارع الذي تطل عليه المدرجات.

وكانت مدرسة بوتافوجو سامبا كلوب صاحب أول عرض، حيث روت تاريخ أصول النادي الذي تأسس في 1894 بوصفه نادي تجديف في ضاحية بوتافاجو.

وقبل ذلك، قام العمدة إدواردو بايس بإطلاق الاحتفالات الملونة في جبل شوجرلوف، حيث سلم مفتاح المدينة إلى الملك مومو وهو الشخصية الرمزية للكرنفال.

وتقدم أفضل 12 مدرسة عروضها على مدار ثلاثة أيام للمرة الأولى خاصة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. ويسمح ذلك لمزيد من الناس بمتابعة الحدث، وأيضا يعطي المدارس المزيد من الوقت لتقديم أداءها.

ويتابع عشرات الآلاف من مدرجات الجماهير، وكذلك الملايين من أمام شاشات التلفزيون، في البرازيل والعالم، المواكب في ممشى العارضات الضخم الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي الشهير أوسكار نيمير في 1984 .

ويعتبر كرنفال ريو أكبر حفل في العالم، فيما تتوقع حكومة المدينة توافد ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص على المدينة.

وبحسب تقديرات، يتوقع أن يجلب الكرنفال عائدات اقتصادية بقيمة 7ر5 مليار ريال برازيلي (مليار دولار).