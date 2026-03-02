كالاس: الاتحاد الأوروبي يدعو لأقصى درجات ضبط النفس في صراع إيران

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، دعت اليوم الأحد، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والاحترام الكامل للقانون الدولي في الصراع الخاص بإيران وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وذكرت كالاس، في بيان صدر باسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبه، قال مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن تركيز إسرائيل الحالي في عملياتها العسكرية في إيران ينصب على تقويض النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه، مضيفاً أن إسرائيل "تتصرف بطرقها الخاصة" لحث الإيرانيين على النزول إلى الشوارع.

ولم يتناول المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، بالتفصيل الأساليب التي ربما تستخدمها إسرائيل لتشجيع الإيرانيين على الاحتجاج على النظام.