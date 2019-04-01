منسق عملية السلام في الأمم المتحدة يبحث في غزة التسهيلات الإسرائيلية

وصل منسق عملية السلام في الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، إلى قطاع غزة، صباح يوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون "ايرز".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (معا)، اليوم، عن مصدر فلسطيني قوله إن ميلادينوف سيلتقي قيادة حركة حماس في غزة؛ لمتابعة تطبيق التسهيلات التي وعدت إسرائيل بها، ودور الأمم المتحدة في هذا الملف.

وحسب الوكالة، قررت الأمم المتحدة تشغيل آلاف الخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الدولية.

وكان مسؤولون في حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنوا قبل أيام عن موافقة إسرائيل على إدخال تسهيلات لتخفيف حدة حصارها المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.