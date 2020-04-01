ثنائي ريال مدريد يتبرعان لمواجهة فيروس كورونا

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تبرع الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو، ثنائي ريال مدريد الإسباني، لمعاونة السلطات المعنية في بلديهما لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتبرع كاسيميرو بمبلغ من المال لإنتاج 6 آلاف كمامة من أجل الوقاية الشخصية، وستتجه لمراكز الحجر الصحي في مسقط رأسه بمدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية، حسبما كشفت جريدة (أو فالي).

وتغطي الكمامات الوجه بأكمله، وتزيد من الوقاية، ويمكن غسلها وتدوم لفترة أطول بالمقارنة مع الكمامات العادية المستخدمة في العمليات الجراحية التي تصل لمرة واحدة.

وكشفت نفس الجريدة أن الدولي البرازيلي سيتبرع أيضا بالأطعمة ومنتجات التنظيف والتعقيم الشخصي إلى أحد مراكز العزل بمسقط رأسه.

أما مودريتش، فتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لمستشفى زادار، مسقط رأسه، بهدف مواجهة فيروس (كوفيد-19)، حسبما كشف مدير المستشفى في تصريحاته لجريدة (سبورتسكي نوفوستي).

وقال في هذا الصدد "نشكر لوكا على كل ما قدمه".