مجلس السيادة السوداني يدين الهجوم الصاروخي على السعودية

أدان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الاعتداء الذي استهدف أمن المملكة، وسلامة شعبها الشقيق، يمثل إمعانا في انتهاك قواعد القانون الدولي.

وأكد مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الأربعاء، تضامنه وحكومة وشعب السودان مع المملكة العربية السعودية،وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

في غضون ذلك .. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي حسن بن جعفر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.

وأدان رئيس مجلس السيادة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

وأعرب عن تضامن السودان حكومة وشعبا مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامة شعبها.