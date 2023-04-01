إعصار قوي يتسبب في أضرار فادحة بولاية أركنساس الأمريكية

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ضرب إعصار عنيف بلدة ليتل روك بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة.

وأفادت هيئة الإذاعة المحلية اليوم الجمعة، بأن خدمة الإنقاذ المحلية تفترض وقوع 600 إصابة بجروح على الأقل.

وكتب فرانك سكوت عمدة ليتل روك، تغريدة عبر موقع تويتر، قال فيها إنه طلب من حاكمة الولاية، سارة هوكابي ساندرز، المساعدة من الحرس الوطني الأمريكي.

وكان الإعصار جزءا من حالة الطقس القاسية التي ضربت جنوب الولايات المتحدة وامتدت إلى منطقة البحيرات العظمى في الشمال.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، عن زيادة خطر الإعصار في المنطقة.

يُشار إلى أن إعصارا آخر قتل ما لا يقل عن 26 شخصا في ولايتي ميسيسيبي وألاباما قبل أسبوع واحد فقط.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل، زيارة بلدة رولينج فورك الصغيرة بولاية ميسيسيبي، التي تضررت بشدة من الإعصار.

وخلال الزيارة حصل بايدن على فكرة عن الدمار الذي لحق بالسكان البالغ عددهم 2000 نسمة، والتقى ضمن فعاليات أخرى، رئيس بلدية المدينة والمتضررين من الإعصار.

وقال بايدن وسط أنقاض المنازل المدمرة والأشجار المقتلعة: "أنت لست وحدك، والشعب الأمريكي سيقف إلى جانبك، لقد وعدك بايدن بذلك".

وأعلن الرئيس يوم الاثنين الماضي، افتتاح مركز محلي للكوارث يمكن للسكان المتضررين طلب المساعدة منه.