اختتام مسيرات عيد الفصح الداعية للسلام في ألمانيا اليوم

تنتهي مسيرات عيد الفصح التقليدية الداعية للسلام اليوم الاثنين بفعاليات في عدة مدن ألمانية.

ووفقا لشبكة تعاونيات السلام، يعتزم المشاركون النزول إلى الشوارع اليوم في مدن فرانكفورت المطلة على نهر الماين ودريسدن وهامبورج، من بين أماكن أخرى.

وتحمل مسيرات عيد الفصح هذا العام شعار "الآن أكثر من أي وقت مضى - معا من أجل السلام".

وبحسب المنظمين، فإن المواضيع الرئيسية للمسيرات هي الدعوة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وكذلك الحرب في غزة، ونزع السلاح النووي، وانتقاد زيادة الإنفاق على الأسلحة.

وفي يوم سبت النور، وهو اليوم الرئيسي تقليديا لمسيرات عيد الفصح، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشوارع في 70 مدينة ألمانية.

وقال كريستيان جولا من شبكة تعاونيات السلام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد: "أنا راضٍ"، موضحا أن مستوى المشاركة يضاهي تقريبا مستوى العام الماضي أو يزيد عنه قليلا، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يمكن إعطاء إجمالي محدد لعدد المشاركين على مستوى ألمانيا.