إعلام عبري: واشنطن وإسرائيل تعقدان اليوم اجتماعا حول رفح بواسطة مكالمة فيديو جماعية آمنة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن واشنطن وتل أبيب تعقدان اجتماعاً افتراضياً في وقت لاحق من اليوم الاثنين؛ من أجل مناقشة مقترحات أمريكية بديلة للعملية الإسرائيلية المحتملة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أمس الأحد، أنه "من المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، الذي يشارك فيه ممثلون عن البنتاجون (وزارة الدفاع) ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأمريكية"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "من المقرر أن يقود وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء تساحي هنجبي المحادثات من الجانب الإسرائيلي بمشاركة كبار مسئولي وزارة الدفاع والمخابرات".

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين - لم يسمهم - قولهم: "سيتم عقد الاجتماع بواسطة مكالمة فيديو جماعية آمنة".

وأضاف مسئول إسرائيلي بارز، لم يسمه، أنه من المقرر عقد اجتماع ثان حضوريا الأسبوع المقبل.

ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما أورده الإعلام العبري بهذا الخصوص، بحسب الموقع.

وكان من المقرر عقد الاجتماع حضوريا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قبل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إيفاد الوفد إلى واشنطن إثر عدم استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق نار بغزة خلال شهر رمضان.

وذكر الموقع أن ديرمر، المقرب من نتنياهو، أبلغ الأخير عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه يحتاج إلى إرسال الوفد إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لتجنب مزيد من تصعيد التوتر مع الرئيس جو بايدن.