خالد الحلفاوي: كنت معارضا لتقديم جزء ثان من مسلسل كامل العدد

قال المخرج خالد الحلفاوي، إنه كان معارضًا لفكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «كامل العدد»، مشيرًا إلى أن فكرة الأجزاء تقلقه بعض الشيء.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المشهد تاغ»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الاثنين: «ليه لما عمل ينجح نفضل نحلبه لغاية ما يجيب دم، خلاص ما ندور على فكرة جديدة تانية تنجح برضه، بخاف من شبهة الاستسهال أو الناس عجبها فنديهم منه لغاية ما يبوظ»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الأفكار المقترحة في الجزء الثاني من «كامل العدد» حمسته للعمل مرة أخرى، قائلًا إن وحدة الجمهور مع الشخصيات والعيش مع مشكلاتهم وتصديقها، السبب الرئيسي لنجاح المسلسل.

ونوه أن الجمع بين الوجوه الصاعدة والنجوم المخضرمين «توليفة صعبة»، لافتًا إلى أن بعض المشاركين في المسلسل يقفون للمرة الأولى أمام الكاميرا.

ولفت إلى بذله مجهودًا خلال مرحلة اختيار الممثلين المشاركين «الكاستنيج»، حتى استقر على المجموعة التي شاركت في العمل.

وأكمل: «كان في ولاد مثلوا كتير ومحترفين، لكني مشيت ورا قلبي واخترت المجموعة دي والأمر كان صعب في الجزء الأول لإننا بنعلمهم من الصفر».

مسلسل «كامل العدد +1» من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجي، وميمي جمال، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وسمر علام، وعمرو جمال، وتميم عبده، وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب، وألفت إمام،من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.