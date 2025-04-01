مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

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يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويبحث الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر عن تقديم أداء مميز والفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة الصعب الذي سيجمعه مع الهلال السوداني خارج مصر.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل مفاجآت، حيث يُتوقع أن يدفع كولر باللاعب المغربي أشرف بن شرقي بجانب وسام أبو علي وجراديشار في الخط الأمامي للفريق خلال لقاء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أشرف داري، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، جراديشار.