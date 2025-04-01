بيراميدز في مواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي اليوم

تبدأ منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء، إذ تُقام 4 مباريات، أبرزها الأهلي أمام الهلال السوداني، على استاد القاهرة.

ويستضيف نادي بيراميدز، وصيف مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء اليوم فريق الجيش الملكي المغربي، متصدر مجموعته، لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة، وذلك على استاد الدفاع الجوي.

ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره الجيد في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل لأول مرة من دور المجموعات، حيث يبحث الفريق بقيادة مدربه الكرواتي، كرونسلاف يوريتشيتش عن التأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وستبدأ منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الثالثة عصر اليوم، عندما يستضيف نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فريق الترجي التونسي، إذ سيتأهل الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي، حيث يواجه الفائز من مجموع مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني.

وفي التاسعة مساءً، يستضيف مولودية الجزائر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، على أن يتأهل الفائز من مجموع مواجهتي الفريقين لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الفائز من مواجهتي بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس.