عودة علاء لتشكيل الزمالك أمام إيسترن كومباني

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أعاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قلب الدفاع محمود علاء إلى التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة إيسترن كومباني بالأسبوع الـ 17 من الدوري الممتاز.

وغاب علاء عن المباراة الماضية ضد المصري البورسعيدي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات السفراء، ويلعب محمود علاء على حساب محمد عبدالغني إلى جانب محمود حمدي "الونش".

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر

الهجو: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – عمر السعيد.

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من: محمد عواد – محمد عبدالغني – حازم إمام – عبدالله جمعة – محمد أشرف "روقا" – نيمار – أيمن حفني – شيكابالا – سيف الدين الجزيري.