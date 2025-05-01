 الجيش الباكستاني يجري تدريبات واسعة النطاق في ظل التوترات مع الهند - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 4:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الباكستاني يجري تدريبات واسعة النطاق في ظل التوترات مع الهند

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 4:11 م

واصل الجيش الباكستاني، في ظل استمرار التوترات الإقليمية مع الهند، تدريباته الحربية واسعة النطاق اليوم الخميس، مستعرضا قدراته العسكرية الحديثة بالتوافق مع التخطيط الاستراتيجي للحرب، حسبما قالت مصادر أمنية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن التدريبات شملت استعراضا للأسلحة الحديثة وأساليب القتال.

وقالت مصادر، إن الضباط والجنود أظهروا مهاراتهم لأقصى درجة خلال التدريبات.

وأضافت المصادر، أن الهدف من التدريبات العسكرية هو إظهار رد فعل قوي وحاسم على أي عدوان من جانب العدو.

ويذكر أن هجوما دمويا شنه مسلحون في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصا.

وكان هجوم 22 أبريل، قد وقع في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.

 ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان، معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.

وعلقت الهند، اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.

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