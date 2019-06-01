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تأجيل إعادة محاكمة 35 متهما في قضية «فض رابعة» لـ 4 يوليو

محمد فرج
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 1:30 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»، لجلسة 4 يوليو؛ لتعذر حضور المتهمين.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما، من بينهم: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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