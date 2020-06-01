مدرب ناشئي بلدية المحلة السابق عن إصابته بكورونا: تحمل ملل البيت أهون من معاناة العلاج

قال المغاوري خيري، المدير الفني السابق لفريق الناشئين بنادي بلدية المحلة، إن أسرته أجرت مسحا وتبين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الملل الذي قد يعانيه أي شخص لجلوسه في المنزل أو أي مشكلة أخرى بسبب الحجر المنزلي أهون بكثير من معاناة تلقي العلاج من مرض «كوفيد 19» في المستشفى.

أضاف «خيري»، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء الأحد: «الناس اللي لسه بتنكر كورونا لحد دلوقتي.. أنا لما اتصابت مكنتش أعرف وبدي رسالة للناس اللي ما اتصابتش انت لما تبقى قاعد في البيت مخنوق غير لما تبقى في المستشفى في سرير ولوحدك وأدوية ومعاناة».

وأشار المدير الفني لبلدية المحلة إلى وجود بعض المصابين يتجاهلون إصابتهم ويخالطون الناس دون مراعاة لنشر العدوى ولا تقدير للحالات المزمنة والمسنين الذين قد تقتلهم العدوى بفيروس كورونا المستجد.