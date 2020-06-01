تايلاند تسمح بالذهاب لدور السينما وممارسة كرة القدم

سمحت تايلاند بالخضوع لجلسات التدليك وممارسة كرة القدم والذهاب لدور السينما ولكن في ظل بعض القيود، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لتخفيف الإجراءات التي تهدف لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت حكومة تايلاند قد سمحت بعودة عدد من الأنشطة اليوم الاثنين، و تشمل ممارسة الألعاب المائية وحضور فصول ممارسة الرقص وزيارة حدائق الحيوانات.

وتعد هذه ثالث مرة تخفف فيها الحكومة من إجراءاتها منذ الاعلان عن فرض إجراءات الإغلاق في أواخر شهر آذار/مارس الماضي.

وكانت تايلاند قد سمحت للمواطنين بالتوجه للمراكز التجارية والمطاعم والمنتزهات الشهر الماضي، عندما تم تسجيل أقل من عشر حالات إصابة بفيروس كورونا خلال عدة أيام.

ومازالت تواجه كل الأنشطة التي تم استئنافها بعض القيود الحكومية.

وبالنسبة للانشطة التي تم استئنافها اليوم، فقد تم تقرير أن تقتصر جلسات التدليك على ساعتين، ويمكن لعب كرة القدم طالما كان عدد الحضور أقل من عشر أشخاص، كما سُمح لدور السينما والمسارح باستقبال 200 شخص على الأكثر.

وقال المسؤولون إنه سوف يتم تخفيف إجراءات الاغلاق تدريجيا كل أسبوعين طالما لم تظهر دلالات على تفشي جديد للفيروس.

وقد سجلت تايلاند اليوم ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 3082 حالة و57 حالة وفاة.