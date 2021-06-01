 المتحدث باسم وزارة الزراعة: 20% من صادرات مصر السلعية من القطاع الزراعي - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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