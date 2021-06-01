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مصر
التضامن: معرض ديارنا يفتح المجال لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة.. ومفاجآت للعرائس
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل جهودا كبيرة لتحريك القضية من الجمود السياسي
الأوقاف: انطلاق أول معسكر تثقيفي في مجال الدعوة الإلكترونية بعد غدٍ
سمير غطاس: مصر ليست طرفا محايدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وتريد أفضل صفقة
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رئيس البنك الدولي: 12 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا للبلدان النامية
نيويورك تايمز: العديد من الصينيين يتجهون للتعقيم الطوعي
اشتية يبدأ زيارة لسلطنة عمان في إطار جولة خليجية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني
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الإسماعيلي يعلن انطلاق اختبارات الناشئين
برنامج مكثف لتجهيز نجمي الإسماعيلي من أجل مواجهة المحلة
مهاجم الإسماعيلي يقضي إجازة قصيرة في تركيا
رأي
فن
غدا.. سميرة سعيد تطرح أغنية اتنين بليل
السبت.. جمال سليمان في ضيافة «واحد من الناس»
بعد إنذار هالة صدقي.. المصرية لحقوق الإنسان: بيت الطاعة يُساء استخدامه
بالصور.. طرح أغنية زحمة الأيام لنجوم التسعينيات حميد وهشام وقمر وإيهاب
مال وأعمال
أعمال
مواطن
المتحدث باسم وزارة الزراعة: 20% من صادرات مصر السلعية من القطاع الزراعي
حديقة حيوان الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لمشروع البدالات النهرية
وزيرة التضامن: معرض ديارنا يسعى لترويج المنتج المحلي ودعم صغار المنتجين
حوادث وقضايا
حبس متهم بتوثيق وسرقة أموال جاره من شقته بالإسكندرية
حبس المتهم بتهمة قتل محفظ قرآن كريم 4 أيام على ذمة التحقيقات بالبحيرة
ضبط سائق ألقى مخلفات أسماك بجوار مناطق سكنية في أسوان
مصرع وإصابة 12 شخصا جراء انقلاب سيارة عمال في الشرقية
تليفزيون
نشوى جاد رئيسا لمجلس إدارة منصة watch it
لميس الحديدي عن دعوة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: مش هيتخانقوا تاني
الليلة.. برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي يقدم حلقة خاصة عن سمير غانم
بين الأمل والرجاء.. إعلاميو ماسبيرو يحتفلون بعيدهم الـ87 افتراضيا
أعداد جريدة الشروق
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