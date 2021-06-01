فتح عن مبادرة النصف مليار لإعادة إعمار غزة: ما تقدمه مصر أكبر مما يعلن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، إن مبادرة إعمار غزة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار، تمثل جزءًا مما تقدمه مصر للشعب الفلسطيني وليس كل ما قُدم.



وأضاف في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ما تقدمه مصر أكبر بكثير مما أُعلن عنه، مُذّكرًا بأن هذا الدعم المالي يأتي في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم أجمع بما في ذلك مصر.



وتابع: "مصر تكافح الإرهاب بقوة، وتتعرض لمحاولات لإشغالها عن البناء والتنمية، لكنها تعطي أيضًا النموذج بأنها تحارب على أكثر من جبهة، وتلتزم بالتزاماتها القومية والأخلاقية".



وشدد حلس، على أن دفاع مصر عن أمنها القومي هو يمثل دفاعًا عن الأمة العربية بشكل كامل وأن قدرة مصر على تحقيق الرخاء هو بمثابة رخاء للأمة العربية، واصفًا من لا يدرك هذه الحقيقة بـ"الجاهل والغافل".



وأشار إلى أن مصر لم تبخل في أي وقت عن أمتها من أقصى شمال إفريقيا إلى أقصى الخليج والمشرق العربي، مؤكدًا أن أيادي مصر بيضاء أمام الجميع، لدرجة أنها قاسمت الفلسطينيين رغيف الخبز، وفق تعبيره.



وكانت جهود مصرية كثيفة قد أنهت فجر الثاني والعشرين من مايو الماضي، عدوانًا إسرائيليًّا على قطاع غزة، واستمر 11 يومًا، وخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، فيما كانت دائمًا ما تردد سلطات الاحتلال بأن غاراتها استهدفت ما وصفتها بـ"الأهداف المشروعة لشل قدرات المقاومة الفلسطينية".



وإلى جانب الجهود السياسية، فقد انخرطت مصر في غمار إعادة إعمار قطاع غزة بإعلان السيسي عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار، كما دعا الرئيس كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر في هذا الصدد.





