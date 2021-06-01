 اشتية يبدأ زيارة لسلطنة عمان في إطار جولة خليجية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتية يبدأ زيارة لسلطنة عمان في إطار جولة خليجية لحشد الدعم للشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:05 م

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم "الثلاثاء"، زيارة رسمية لسلطنة عمان، في إطار جولته الخليجية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، ولتعزيز التعاون بين البلدين، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن كلا من وزراء الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، والدولة محافظ مسقط سعود بن هلال البوسعيدي، والاقتصاد سعيد بن محمد الصقري بسلطنة عمان، وسفير فلسطين لدى السلطنة تيسير جرادات ، قد كانوا في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار مسقط.

ومن المقرر أن يلتقي اشتية خلال زيارته مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، وعددا من الوزراء والمسؤولين العمانيين.


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