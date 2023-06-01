روسيا: الهجوم الأوكراني بطائرات مُسيرة على موسكو إرهابي وهدفه استفزازي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن هدف العملية العسكرية الخاصة مكافحة الإرهاب والقضاء على مخططاته.

ووصف مدفيديف -خلال زيارته ميدان برودبوي التدريبي العسكري العام بمقاطعة فولجوجراد، اليوم الخميس- الهجوم الأوكراني بطائرات مُسيرة على موسكو، بأنها عملية إرهابية وليست عسكرية وأن هدفها استفزازي.

وأضاف أنه مثل هذه الهجمات الجبانة، والأسلحة المستخدمة فيها لا يمكن أن تلحق أضرارا بالمنشآت العسكرية، موضحا أن الأجهزة المستخدمة لا يمكن أن تسبب ضررا لمنشآت عسكرية، أو منشآت إدارية تابعة للدولة، وهذا يعني أن الهدف من الهجمات الإرهابية إلحاق الضرر بالسكان المدنيين.