الملك تشارلز يخطط لإهداء بيت ألعاب لحفيدته في عيد ميلادها الثاني

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ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يعتزم منح حفيدته الصغرى، ليليبت ديانا، "بيت ألعاب" كهدية في عيد ميلادها الثاني مطلع الأسبوع المقبل.

وتعيش ليليبت حاليًا في الولايات المتحدة مع والديها، الأمير هاري وميجان ماركل بالإضافة إلى شقيقها الأكبر، آرتشي (4 سنوات).

ولدى الملك تشارلز 5 أحفاد من نجليه الأمير هاري، وولى العهد الأمير ويليام.

وبحسب الصحيفة، يريد الملك تشارلز إعطاء ليليبت التي ستكمل عامها الثاني في 4 يونيو الجاري هدية "ستستخدمها وستكون ملكها".

وقالت مصادر إن الملك تشارلز "جعل مساعديه يبحثون عن بيت ألعاب مصنوع حسب الطلب، على غرار ما كانت تملكه الملكة إليزابيث الثانية والأميرة مارجريت في تلك المرحلة العمرية.

وأكد مصدر أنها "ستتذكرها إلى الأبد وستكون مفاجأة تماما"، في إشارة إلى الهدية.

وعلى عكس آرتشي الذي ولد في بريطانيا، فإن ليليبت ولدت في الولايات المتحدة.

وفي يونيو من العام الماضي، احتفلت ليليبت بعيد ميلادها الأول في لندن خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وسافر هاري وميجان مع طفليهما إلى بريطانيا في حينها، رغم عدم وجودهما في أي من احتفالات اليوبيل.

وخلال إقامتهما في لندن، نظما حفلا لابنتهما حيث ظهرت صور ومقاطع من المناسبة في مسلسلات وثائقية على منصة "نتفليكس".

كما شارك الزوجان لقطات مختلفة لطفليهما بما في ذلك صورة لليليبت عندما كانت طفلة حديثة الولادة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفل آرتشي بعيد ميلاده الرابع، في نفس يوم تتويج جده الملك تشارلز.

وبقي آرتشي وليليبت في الولايات المتحدة مع ميجان، بينما حضر الأمير هاري بمفرده مراسم التتويج.