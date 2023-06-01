مصدر يوضح لـ«الشروق» كواليس زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد للمسافات الطويلة

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ"الشروق"، إن الزيادة التي تم إقرارها اليوم الخميس على أسعار القطارات للمسافات الطويلة تأتي بسبب الزيادة التي تم إقرارها لأسعار السولار والبنزين مؤخرا، وهو رفع من تكلفة التشغيل للقطارات بين المحافظات.



وأضاف المصدر، أن الهيئة حاولت بحث مصادر استثمارية بديلة لسد الفجوة التي حدثت مؤخرا بسبب زيادة الأسعار البترولية، لكن زيادة الأسعار هي الأسرع والأضمن لتغطية تكاليف التشغيل، لافتا إلى تحديث الإلكترونية للهيئة التي يمكن الحجز من خلالها التذاكر.



وأشار إلى موافقة الهيئة على تطبيق قرار الزيادة بداية من اليوم الخميس، للقطارات النيران حجزها اليوم وليس التذاكر التي تم حجزها فيما سبق، لتكون الزيادة بنسبة 12.5% لقطارات النوم وتالجو والفرنساوي والأسباني والـ Vip والروسي، فيما تصل نسبة الزيادة لأسعار تذاكر قطارات (تحيا مصر) إلى 25% لانخفاض سعرها فيما سبق، بينما لم تشهد تذاكر قطارات المسافات القصيرة أي تحريك في أسعارها.



وأوضح أن الهيئة قدمت اقتراحات سابقة لزيادة أسعار التذاكر فيما سبق لكن تم إرجائها عدة مرات لحين الانتهاء من تنفيذ بنود مختلفة من خطة تطوير السكة الحديد وعلى رأسها نظم الإشارات في عدد من قطارات الوجهين القبلي والبحري.