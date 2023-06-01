نشر الديوان الملكي الأردني عبر حساباته الرسمية بياناً عن منح رجوة ال سيف قرينة ولي عهد الأردن لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.



وذُكر في البيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".



وعقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.



وغادر الأمير الحسين والأميرة رجوة قصر زهران العامر محاطين بالموكب الأحمر الذي سلك طرقا في العاصمة عمان متوجها إلى قصر الحسينية.



وكانت مصادر ذكرت، في تصريحات إعلامية عربية، أن القصر الملكي الأردني والإرداة الملكية السامية سوف تمنح الآنسة السعودية رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيع عقد القران الذي سيقام في قصر زهران، وهو ما حدث بالفعل.



ووفقا للعرف الملكي في الأردن فإنه يمنح عادة لقب أميرة لزوجات الأمراء الهاشميين من العائلة المالكة بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه، لتصبح "الأميرة رجوة الحسين".