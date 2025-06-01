أبو الغيط عن لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع السلطة الفلسطينية: كشف مواقف جديدة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لقاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة مع القيادة الفلسطينية «يمثل خطوة طيبة».

ونوه خلال مؤتمر صحفي مشترك لوفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، مساء الأحد، أن «اللقاء كشف عن الكثير من المواقف الإيجابية للغاية، وربما أيضًا الجديدة».

وأضاف: «الجميع وضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وكان إعدادًا طيبًا لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حل الدولتين، واستمرارًا للجهد الذي جرى في مدريد لتوسيع قاعدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وأعرب عن عميق الشكر للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمملكة على استضافة اجتماعات اللجنة، مؤكدًا أنه «استمع من الملك أفكارًا محددة وواضحة وحازمة».

وشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في اجتماع لأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بحث مستجدات الوضع في القطاع، وسبل التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية، وحشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان من المقرر أن تزور اللجنة رام الله اليوم، إلا أنها أجّلت الزيارة في ضوء تعطيل إسرائيل لها، من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها «تل أبيب».

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن قرار إسرائيل بمنع زيارة الوفد إلى رام الله، ولقاء الرئيس محمود عباس، والمسئولين الفلسطينيين، يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.