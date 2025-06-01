انطلاق فعاليات مهرجان ختام الأنشطة للشباب والرياضة بجنوب سيناء

نظمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان ختام الأنشطة، والذي أُقيم بمركز شباب الساحل بمدينة الطور، بمشاركة أعضاء الجوالة والجوالات، وأعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة.

وتضمن حفل الختام إقامة العديد من الفقرات المتنوعة، منها معسكر كشفي، والطهي الخلوي لأعضاء الجوالة والجوالات، ومعرض المشغولات اليدوية بالخرز، وبعض اللوحات والأعمال الفنية لعضوات أندية الفتاة والمرأة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه يجري تنفيذ كافة الفعاليات التي تخدم الشباب والمجتمع السيناوي بشكل عام، من خلال قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المديرية حريصة على شغل أوقات الشباب والأطفال بما يفيدهم، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.