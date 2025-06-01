عمدة كييف فيتالي كليتشكو يتلقى جائزة حقوق الإنسان الألمانية

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من المقرر أن يجري تكريم فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، بجائزة فرانز فيرفل لحقوق الإنسان لعام 2025 في حفل يقام في فرانكفورت اليوم الأحد.

وسيتسلم الملاكم العالمي السابق للوزن الثقيل/53 عاما/ الجائزة في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت في الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن يلقي وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس كلمة الثناء.

ووفقا لمنظمي الجائزة، تكرم الجائزة التزام كليتشكو الدؤوب بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوكرانيا وخارجها.

وشغل الملاكم المحترف السابق منصب عمدة العاصمة الأوكرانية منذ عام 2014، وكان شخصية بارزة في المقاومة وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد.

وتمنح الجائزة، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو (11350 دولارا)، كل عامين من قبل مركز مناهضة عمليات الطرد ومقره في فيسبادن، والذي يوثق عمليات الطرد والتطهير العرقي.

وكان آخر الحاصلين على الجائزة هو الرئيس الروماني السابق كلاوس يوهانيس في عام 2023.