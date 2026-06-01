محافظ سوهاج يوجه بسرعة تقنين الأوضاع قبل انتهاء مهلة التقديم

استعرض اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة؛ للوقوف على نسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، وحجم قطع الأراضي المستردة بالمنظومة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظة.

وناقش المحافظ، خطة استغلال الأراضي المستردة التابعة لولاية المحافظة، مشيرًا إلى إمكانية توجيهها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو طرحها للإسكان الاجتماعي والاستثمار الخاص؛ بهدف تعظيم موارد المحافظة، ودفع عجلة التنمية، ومنع التعدي عليها مجددًا.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لسرعة التقدم وتقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مؤكدًا أن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 من الشهر الجاري.

ومن جانبه، شدد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف التقنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتذليل كل العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة على الأراضي المتعدى عليها.

وفي السياق ذاته، عرض السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد السايس، الموقف العام للمنظومة، مشددًا على رؤساء المدن ومسئولي الملف بضرورة رفع صور العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، والتعاون الكامل لسرعة استكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بإدارة المساحة.