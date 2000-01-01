برلماني أوروبي تحت حماية الشرطة بعد انتقاد رئيس وزراء التشيك

وُضع برلماني أوروبي تحت حماية الشرطة، بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي قرارا ينتقد رئيس وزراء التشيك، حسبما ذكر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي في رسالة نشرت الثلاثاء.

ورد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس على القرار الذي تم إقراره في حزيران/يونيو بقوله إنه يمكن تفسيره على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وفي رسالة إلى بابيس في هذا الشأن، أعرب ساسولي عن قلقه البالغ بشأن الهجمات التي تستهدف بعض أعضاء لجنة مراقبة الميزانية على خلفية تلك القضية.

والبرلماني المعني هو مندوب تشيكي، وفقا لمصادر برلمانية.

وتحقق المفوضية الأوروبية حاليا في إجراءين مستمرين بشأن ما إذا كانت أموال قد دفعت عن طريق الخطأ لشركات بابيس السابقة.

وانتقد القرار، الذي تم إقراره مؤخرا من جانب البرلمان الأوروبي، بابيس وسعى لمنعه من التفاوض بشأن ميزانية التكتل بسبب تضارب المصالح المحتمل.

وكتب ساسولي في رسالته أن القرار يقع تحت سلطات الهيئة كسلطة ميزانية، وأنها ستستمر في ممارسة الواجبات المحددة في تفويضها.

يشار إلى أن بابيس، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2017، هو مؤسس شبكة واسعة من الشركات، قام بتسليمها إلى صندوقين ائتمانيين قبل ثلاثة أعوام.

ويقول منتقدون، مثل منظمة الشفافية الدولية إنه لا يزال مستفيدا بشكل فعلي. ويتهمون بابيس بالاستفادة من إعانات الاتحاد الأوروبي.