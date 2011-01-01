ترقية المتحدث العسكرى للقوات المسلحة إلى رتبة عميد أركان حرب

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن ترقية العقيد أركان حرب تامر الرفاعى إلى رتبة عميد عن طريق تغيير الصورة الرسمية للمتحدث العسكرى بداية من اليوم الأربعاء الأول من يوليو.

وشغل العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، منذ الأول من يناير 2017، وهو من مواليد 23 يوليو 1973، وتخرج في الكلية الحربية في 1 يوليو 1994 (الدفعة 88 حربية)، وعمل في سلاح مخابرات حربية واستطلاع.

حصل العميد أركان حرب تامر الرفاعى، على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكذلك الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الاستطلاع، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات، وفرقة معلمى صاعقة راقية، وفرقة معلمى رماية دبابات، وماجستير علوم عسكرية (كلية القادة والأركان)، والدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب أفريقيا، والفرقة الأساسية لمحللى المعلومات باليونان.

كما حصل العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على دورة التدريب النظرى لحلف الناتو بهولندا، ودورة تحليل المعلومات لمكافحة الإرهاب من القيادة المركزية الأمريكية، ودورة تأهيل المراقبين العسكريين، والدورة الدولية للإعلام العسكرى بألمانيا، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو في اليونان.

حصل على دبلومة إدارة عامة جامعة حلوان، وماجستير علوم سياسية واستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

تدرج المتحدث العسكرى في جميع الوظائف الحتمية بسلاح الاستطلاع، وكذلك عمل مراقب عسكرى بالأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة للعمل فى مجال تحليل المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

حصل المتحدث العسكرى العميد أركان حرب تامر الرفاعى، على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميداليات "العيد 25 لإنتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013 - ميدالية الأمم المتحدة".