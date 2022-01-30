 رئيس الوزراء الكندي: سنزيد من تعداد قواتنا العسكرية في لاتفيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكندي: سنزيد من تعداد قواتنا العسكرية في لاتفيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 3:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 3:53 ص

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حكومته سوف تزيد من وجود قواتها العسكرية في لاتفيا كجزء من التزام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بتعزيز إجراءات الردع على طول الحدود الروسية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن ترودو قد أعلن عن هذا النبأ في ختام قمة حلف "الناتو" التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الإسبانية مدريد، مضيفة أنه لم يذكر أرقاماً محددة بشأن عدد الجنود الكنديين.
ويُشار إلى أن كندا تقود مجموعة قتالية تابعة لحلف "الناتو" في لاتفيا تضم ​​حوالي ألفي متطوع، كما تشارك دول ألبانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا والجبل الأسود وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا بقوات في هذه المجموعة.

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