 مروحيات تخلي أكواخا جبلية في النمسا بعد وقوع انهيارات أرضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مروحيات تخلي أكواخا جبلية في النمسا بعد وقوع انهيارات أرضية

فيينا - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:08 م

نشرت السلطات النمساوية مروحيات عسكرية لإجلاء متسلقين من أكواخ في منطقة تيرول، بعد وقوع انهيارات طينية ناجمة عن عواصف قوية في غرب البلاد، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وتم نقل نحو 100 شخص إلى أماكن آمنة.

وقال إيلمار ريزولي مدير إدارة الأزمات في منطقة تيرول لشبكة " او ار اف" إن النزول من 3 أكواخ سيرا على الأقدام بالقرب من قرية جيشنتس، التي يبلغ تعداد سكانها 400 شخص، سيكون غير آمن.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تم نقل سكان القرى جوا مساء أمس الاثنين. وقال عمدة القرية اندريسا برانجير إنه لا يوجد مصابون، مؤكدا أن العمل جار لإزالة الطمي من عدد من المنازل.


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