رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيته يعربان عن التضامن مع تركيا إثر حرائق إزمير المدمرة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونائبه ووزير الخارجية إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، عن بالغ حزنهما وتقديمهما الدعم لتركيا فيما تكافح البلاد حرائق الغابات المتعددة المدمرة التي اجتاحت إقليم إزمير.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان "الباكستانية" إن المسئولين أعربا، في تغريدات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن تضامنهما مع الشعب التركي في هذه الأوقات الصعبة.

وقال شهباز في تغريدته: "مشاعر الحزن تغمرني بسبب الحرائق المدمّرة التي تجتاح إقليم إزمير، وإنني أبعث بخالص عزائي وتضامني مع أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان وشعب تركيا الشقيق في هذا الوقت العصيب".

وأضاف رئيس الوزراء، أنه يدعو الله أن يتم احتواء النيران بسرعة وبأقل الخسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدًا استعداد باكستان لتقديم المساعدة.

وتابع قائلاً: "باكستان تقف بكامل أشكال التضامن مع إخواننا وأخواتنا الأتراك الشجعان والصامدين، ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة في هذه الساعات الحرجة".

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار عن "قلقه العميق"، إزاء أنباء حرائق الغابات المدمرة في إزمير، والتي أدت إلى تعطيل حركة الطيران وتأثر حياة الآلاف من الأشخاص.

وأعرب عن أمله في أن يتم السيطرة على الحريق قريبًا دون وقوع المزيد من الخسائر، مؤكدًا على وقوف: "باكستان جنبا إلى جنب مع إخواننا وأخواتنا الأتراك، وهي مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب خلال هذه الفترة الصعبة".