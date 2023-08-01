كوبل ينضم إلى قائمة المصابين في دورتموند

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن جريجور كوبل حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعرض لإصابة عضلية تهدد مشاركته مع الفريق في بداية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" اليوم أن كوبل تعرض لتمزق في الألياف العضلية خلال المباراة الودية التي فاز فيها دورتموند على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / 2 مساء الأحد في لاس فيجاس.

وخرج كوبل من المباراة وحل مكانه أليكس ماير مع نهاية الشوط الأول، لكن دورتموند لم يؤكد حتى الآن إصابة كوبل.

وأضاف التقرير أن الشكوك تحوم حول مشاركة كوبل في مباراة دورتموند أمام سكوت ماينز في الدور الأول من كاس ألمانيا يوم 12 أغسطس الجاري، لكنه قد يستعيد لياقته من جديد قبل المباراة الأولى للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا)، المقررة أمام كولون بعدها بأسبوع.

ويعد كوبل رابع لاعب في صفوف دورتموند يتعرض للإصابة خلال جولة الفريق إلى الولايات المتحدة استعدادا للموسم.

وكان الألماني نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند قد تعرض لإصابة في الركبة كما أصيب الجناح جوليان دورانفيل لتمزق عضلي خلال مواجهة سان دييجو لويال.

وبعدها خرج توماس مونييه أيضا خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد بسبب مشكلات عضلية.

ويغيب عن دورتموند في الوقت الحالي أيضا جيمي بينو-جيتنز وجيوفاني رينا، حيث لا يتمتعان باللياقة للمشاركة.