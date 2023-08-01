جالوب: ثقة الشعب في الجيش الأمريكي هي الأدنى منذ 1997

كشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب، أن ثقة الأمريكيين في جيشهم هي الأدنى منذ عام 1997.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن 60 في المائة من الأمريكيين يثقون في الجيش، وهو ما يعادل أدنى مستوى منذ عام 1997.

ووجد الاستطلاع تراجعا في الثقة العسكرية بين الأحزاب السياسية، وظل الجمهوريون هم الأكثر احتمالا للتعبير عن ثقتهم في الجيش، فقد انخفض المعدل بأكثر من 20 نقطة مئوية على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 91 في المائة إلى 68 في المائة.

بينما بات المستقلين هم الأقل احتمالا للثقة في الجيش الأمريكي، مع انخفاض 13 نقطة مئوية من 68 في المئة إلى 55 في المئة ، وفقا للاستطلاع.

وجاءت ثقة الديمقراطيين عند 62 في المائة، بانخفاض أكثر تواضعا من 68 في المائة العام الماضي.

وقالت جالوب إن الثقة تراوحت بين 50 في المائة و 58 في المائة من أواخر السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات خلال الحرب الباردة، ثم زادت خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان في الثمانينيات وسجلت مستوى قياسيًا بعد انتصار حرب الخليج في عام 1991. وظلت الثقة بشكل عام ثابتة أعلى من 70 في المائة في العقدين الماضيين منذ 11 سبتمبر، وفقًا لمؤسسة جالوب.

وأشارت المؤسسة إلى أن الثقة استمرت في الانخفاض منذ انسحاب الولايات المتحدة من كل من العراق وأفغانستان.