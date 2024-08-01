الأمم المتحدة: مقتل وإصابة نحو  24 شخصا جراء الأمطار في اليمن منذ مطلع العام الجاري

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 24 شخصاً وتضرر قرابة 159 ألف آخرين في اليمن، منذ مطلع العام الجاري.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير حديث له، أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على 22688 أسرة تتكون من 158816 شخصاً في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى يوليو الماضي".

وبحسب التقرير، فإن الأحوال الجوية السيئة أودت حتى الآن بحياة عشرة أشخاص وإصابة 14 آخرين في أوساط المجتمعات المحلية في البلاد.

وطالت الفيضانات عدة محافظات يمنية، جراء الأمطار التي تشهدها البلاد منذ أيام، متسببة بتضرر عدد كبير من السكان.