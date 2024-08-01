نعت الفنانة بشرى كلا من حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين رحلوا عن عالمنا اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق الضبعة.

وعبرت بشرى عن صدمتها لخبر وفاة المنتجين، حيث كتبت عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «خبر فاجعة.. اللهم لا اعتراض.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يرحمهم برحمته الواسعة، ويصبر أهاليهم وأحبابهم.. ننام على فرح نصحى على حادثة موت وفراق ورحيل.. ننام زعلانين ممكن ما نصحاش أصلا؟؟ حقيقي دنيا ولا تسوى ولا الفرح ولا الزعل».

ولقي ثلاثي الإنتاج مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، كلا من حسام جمال الدين 50 سنة، وفتحي جمال الدين 38 سنة، ومحمود كمال جمال الدين 39 سنة متوفين، وتامر أحمد فتحي جمال الدين 45 سنة مصاب بكسور وجروح.

وأكد الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، أنه تم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العلمين النموذجي، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب الرابع ميدانيا، ثم نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتقديم باقي العلاج له، ووضعه تحت أجهزة العناية والإنعاش، حيث تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.