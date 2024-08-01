روسيا: منفتحون على المفاوضات بشأن أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشددا على أن الحوار هو الطريقة الأفضل لحل النزاع.



وقال بيسكوف، في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد أعلن رئيسنا مرارا أننا منفتحون على المفاوضات، وهذه هي الطريقة الأفضل لحل المشكلة وتحقيق هدفنا".

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن الوثوق بممثلي نظام كييف: "من بين أولئك الذين نعتبرهم ممثلين لنظام كييف، هناك من ربما يمكن إجراء حوار معهم، لكن إذا كنا أكثر دقة نقول إنه لا يمكن الوثوق بهم".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الفروق القانونية المتعلقة بشرعية السلطات الأوكرانية لا يمكن أن تكون عائقا أمام بدء مفاوضات سلام جادة.

وأشار إلى أنه من وجهة نظر قانونية، فقد فلاديمير زيلينسكي شرعيته منذ عدة أشهر، لكن "الغربيين" لا يعيرون هذا اهتماماً أبدا ولا يريدون الخوض في هذه الفروق القانونية الدقيقة.