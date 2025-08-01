الرئيس التايواني: المحادثات جارية مع أمريكا لخفض الرسوم الجمركية

قال الرئيس التايواني لاي تشينج- تي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة مستمرة فيما تسعى تايبيه إلى خفض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 20 % مجددا، وكانت واشنطن أعلنت الرسوم على معظم الواردات التايوانية.

وقال لاي في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تايوان "ستضغط وتكافح من أجل نسبة رسوم عادلة وإنهاء المرحلة الأخيرة من المفاوضات".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في البداية عن رسوم جمركية بنسبة 32 % على البضائع التايوانية في الثاني من أبريل، كاشفة عن رسوم خاصة بكل دولة فيما أسماه ترامب "يوم التحرير".

لكن البيت الأبيض نشر أمس الخميس قائمة جديدة بالرسوم الجمركية لحوالي 70 دولة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على تايوان، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابق من أغسطس.

وشدد لاي في مؤتمر صحفي انعقد في المكتب الرئاسي على الدور المهم للسوق الأمريكية، ووصفها بأنها "الأهم في العالم"، ليس لتايوان وحدها لكن بالنسبة للعديد من الدول.