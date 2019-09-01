«مانشستر سيتى» الإنجليزى يجدد شراكته مع «كيونت»

أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى لكرة القدم رسميا عن مد فترة الشراكة مع كيونت، الشركة الآسيوية الرائدة فى قطاع البيع المباشر، لتصبح بذلك راعى وشريك البيع المباشر الرسمى لفرق الرجال والسيدات لمدة عشر سنوات اخرى.



وفى إطار احتفال الشركة بتجديد التعاقد، قامت كيونت بطرح إصدار محدود من مجموعة ساعات استثنائية تقدمها لعشاق مانشستر سيتى «QNETCity Champions Series»، والتى تم تصميمها وإنتاجها من قبل حرفيين على قدر عال من الخبرة فى سويسرا.



ومن جانبه، صرح نائب رئيس قطاع الشراكات بمجموعة سيتى لكرة القدم، داميان ويلوغبى، قائلا: «يسعدنا أن نعلن أن شركة كيونت هى أحدث شريك نجدد تعاوننا معه، وذلك من خلال اتفاقية شراكة جديدة طويلة الأمد، نستكمل من خلالها التعاون لمدة عشر سنوات».



وعلقت الرئيس التنفيذى لشركة كيونت مالو كالوزا: «تأتى الشراكة تماشيا مع استراتيجية كل من شركة كيونت ونادى «مانشستر سيتى» الإنجليزى لكرة القدم الخاصة بتمكين الأفراد. كما قالت: «نعمل جميعا على تحقيق النجاح من خلال العمل الجاد والتفانى». وأضافت معلقة: «قمنا من خلال هذه الشراكة بتوفير فرص متميزة لأطفال من عائلات ذات دخل محدود من مختلف أنحاء العالم ودعوتهم إلى مانشستر للحصول على دورات تدريبية فى معسكرات كرة القدم ومدارس اللغة الإنجليزية».