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تراجع عدد سيارات نقل الركاب المسجلة في فرنسا بنسبة 05ر14% في أغسطس المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2018 لتصل إلى نحو 129 ألفا و259 سيارة.

جاء ذلك حسبما ذكرت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية (سي سي إف إيه) في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وحسب البيان، تراجعت مبيعات مجموعة (بي إس إيه) الفرنسية للسيارات بنسبة 86ر4% في أغسطس إلى 37 ألفا و418 وحدة.

كما تراجعت مبيعات شركة رينو بنسبة 16ر31% في الشهر نفسه، إلى 27 ألفا و 154 وحدة.

وهبطت المبيعات في السوق الفرنسية منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 94ر2% إلى 841 ألفا و704 وحدات.

ومثلت الشركات الفرنسية ما نسبته 34ر57% من مبيعات السيارات في أغسطس.